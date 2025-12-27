HABER MERKEZİ
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla'da da hissedildi
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Muğla'da da hissedildiğini açıkladı.
Muğla açıklarında Akdeniz'de saat 18.16'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Muğla açıklarında Akdeniz'de saat 18.16'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.48 km olarak belirtildi.
