Anadolu Ajansı
Bölgede 7 büyüklüğünde deprem! Tayvan'da can kaybı yaşanmadı
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerleşim bölgelerinde hissedilen depremde can kaybı olmadığı ifade edildi
Özetle
Kaydet
Dünya 51 dk önce
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan açıklarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.
- Tayvan'ın Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Yilan'ın doğusunda, 72,8 km derinlikte kaydedildi.
- Sarsıntı, Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyılarında yoğun hissedildi.
- Can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem! Muğla'da da hissedildi
7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR