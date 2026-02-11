Milan forması giyen ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Christopher Nkunku, ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Serie A'da mücadele eden Milan'ın Fransız futbolcusu Christopher Nkunku, ara transfer döneminde hakkında çıkan haberlere (Fenerbahçe'yle de adı anıldı) cevap verdi.

"ASLA AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, "Asla ayrılmayı düşünmedim. Menajerim tekliflerden bahsetmedi, bu yüzden benim için bunlar sadece söylentiydi. Menajerim beni iyi tanıyor. Ondan başka yerlere bakmasını veya diğer kulüplere açık olmasını istemedim çünkü sadece Milan'da oynamaya hazır olmak istedim" dedi.

Başlık ResmiChristopher Nkunku, Leipzig formasıyla

"NEREDE OLMAK İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM"

Transfer haberlerinin kendisini rahatsız edip etmediğine yönelik soru üzerine Nkunku, "Benim işimde, herkese dinlerseniz, önemli olan şeylere odaklanamazsınız. Ben nerede olmak istediğimi biliyorum, insanlar konuşsun" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncu, Milan formasıyla bu sezon 20 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

