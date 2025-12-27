HABER MERKEZİ
Mazlum Abdi, Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a geldi! SDG'nin entegrasyonu masada
Terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldi. Şara ile Abdi arasındaki görüşmede SDG'nin entegrasyonu ele alınacak.
SDG lideri Mazlum Abdi, SDG'nin entegrasyonunu görüşmek üzere Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmek için Şam'a geldi.
- SDG elebaşı Mazlum Abdi Şam'a ulaştı.
- Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.
- Görüşmede SDG'nin entegrasyonu ele alınacak.
- Bu görüşme, Suriye'deki SDG düğümünü çözme çabalarının bir parçası.
Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Suriye'deki terör örgütü SDG düğümünün çözülmesi için çalışmalar sürüyor.
SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.
Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasındaki görüşmede SDG'nin entegrasyon masaya yatırılacak.
Şara ile Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakata göre SDG'nin Şam'a entegre olması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma, sınır kontrol noktaları, havaalanları ve petrol sahaları dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devletine entegrasyonunu öngörüyor.
