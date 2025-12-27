Anadolu Ajansı • Hatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Hatay'da 455 bininci deprem konutu teslim törenine katılan ve bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da bir araya geldi. Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay programı kapsamında depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.
Erdoğan, Hatay programı kapsamında 600 Konutlar Sitesi'nde, depremzede Karakuş ailesinin yeni evine konuk oldu.
Karakuş ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.
