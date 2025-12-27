Hatay'da 455 bininci deprem konutu teslim törenine katılan ve bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da bir araya geldi. Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti.

Karakuş ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

