Konya Kapalı Havzası ile Akdeniz Havzası’nda yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, Türkiye’ye özgü yeni bir kırmızı benekli alabalık türü keşfedildi. “Salmo sengulae” adı verilen tür, bilim dünyasında resmen kabul edildi.

Türkiye’nin farklı havzalarında yaşayan alabalık türlerini inceleyen bilim adamları, önemli bir keşfe imza attı.

Konya Kapalı Havzası’ndaki İvriz Çayı ile Akdeniz Havzası’nda yer alan Kadıncık Vadisi Berdan Çayı’nda yaşayan alabalık popülasyonlarının, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğu belirlendi.

ADINI EŞİNDEN ALIYOR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Gökhan Kalaycı ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral Kaba’nın yer aldığı araştırma ekibi, alabalıkların morfolojik ve moleküler özellikleri üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmada türlerin yayılış alanları ve korunma durumları da detaylı şekilde ele alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, İvriz ve Berdan çaylarında yaşayan alabalıkların yeni bir tür olduğu ortaya kondu. Prof. Dr. Fahrettin Küçük tarafından, eşi Şengül Küçük’e ithafen bu yeni türe “Salmo sengulae” adı verildi.

TÜR SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

ISUBÜ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Fransa’daki Montpellier Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, uluslararası hakemli ve açık erişimli “Zoological Studies” dergisinde yayımlandı.

Bu keşifle birlikte, Türkiye’deki yerli alabalık (Salmo) türü sayısının 22’ye yükseldiği bildirildi.

(Fotoğraf: AA - temsili )

