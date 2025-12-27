CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi hakkında yürüttüğü zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik 'Zimmet' yürütülen soruşturma kapsamında; 'Zimmet' suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir"

