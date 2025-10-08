Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan avukat Serdar Öktem, Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy’de bulunan Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Öktem'in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınırken, Öktem'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kocasinan Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım Öktem ile ilgili konuştu. Yıldırım, "Allah rahmet eylesin değerli avukatımızdı, ağabeyimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllardır gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Allah günahlarını affetsin. Gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.