Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan avukat Serdar Öktem, Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy’de bulunan Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Öktem'in yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınırken, Öktem'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kocasinan Mezarlığı'na götürüldü.

Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım Öktem ile ilgili konuştu. Yıldırım, "Allah rahmet eylesin değerli avukatımızdı, ağabeyimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllardır gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Allah günahlarını affetsin. Gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fotoğraf' cevabı: Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir - Gündem"Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir"Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş - Gündem"Evimdeyim, ne gözaltısı" derken polisler gelmişCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Sabahtan akşama kadar izledim - Gündem"Sabahtan akşama kadar izledim"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze'de Türk askeri olacak mı?" sorusuna cevap - GündemTürk askeri Gazze'de olacak mı?MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert sözler: Genel başkanlık kalıbının adamı değil - Gündem"Genel başkanlık kalıbının adamı değil"Vicdan gemisinde alıkonulanlar arasında milletvekilleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca da var - GündemAlıkonulduğunu video ile duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...