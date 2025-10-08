Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı

Gümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı
8 Ekim 2025 Çarşamba günü anlık gümüş fiyatları gündeme geldi. Gümüş almak ve bozdurmak isteyenler gram ve ons fiyatlarını takip ediyor. Özellikle 1000 gram gümüş fiyatı yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer aldı.

Gümüş gibi yatırım araçları son zamanlarda yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 8 Ekim 2025 gümüş gram ve ons fiyatı dikkat çekerken 1 kg gümüşün fiyatı da öne çıkıyor. 

GÜMÜŞ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (8 EKİM 2025)

8 Ekim 2025 Çarşamba günü, gram gümüş alış fiyatı 65,76 TL, satış fiyatı ise 65,82 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saat içerisinde yüzde 2,54, son bir haftada yüzde 3,97 oranında değişti. 8 Ekim 2025 tarihinde 65,85 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Ons bazında ise gümüş, küresel piyasalarda 48,90 dolar seviyesine ulaştı.

1000 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Bugün, 1000 gram yani 1 KG gümüş, 65 bin 715 TL ediyor.

