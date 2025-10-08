Kitap tanıtımı mitinge, miting konsere dönüştü! Halktan tepki üstüne tepki yağdı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Buenos Aires’teki Movistar Arena’da düzenlenen kitap tanıtımı, 15 bin kişilik kalabalığın katılımıyla adeta bir rock konserine dönüştü. Milei, elektrikli testeresinin yerine bu kez mikrofon aldı ve Charly García’nin “Demoliendo Hoteles” ve Nino Bravo’nun “Libre” gibi diktatörlük karşıtı şarkıları seslendirdi. CNN'de yer alan bilgilere göre devlet televizyonundan canlı yayınlanan etkinlikte, Milei’nin “özgürlükçü” mesajlarını rock ezgileriyle birleştirmesi destekçilerini coştururken muhalefet sert tepki gösterdi.

ÜLKE YANIYOR, BAŞKAN ŞARKI SÖYLÜYOR

Arjantin’de enflasyon tarihi zirvede, peso hızla değer kaybediyor ve ülke yeni borç ödemeleri için dolar bulmakta zorlanıyor. Bu tabloya rağmen düzenlenen gösteri, muhalefet tarafından “duyarsızlık” olarak nitelendirildi.

Buenos Aires Valisi Axel Kicillof, C5N televizyonuna yaptığı açıklamada,

“Belki adayken böyle sahneler hoş görülebilirdi, ama artık bir devlet başkanı.Ülke krizdeyken konser düzenlemek ciddiyetsizliktir,”

dedi.

Birleşik Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili Ricardo López Murphy ise sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı:

“Dünya gezegenine geri dön Bay Başkan. Ülkemizin size burada, gerçek hayatta ihtiyacı var.”

PARTİ İÇİ KRİZ GÖLGESİNDE "MUCİZE" ŞOVU

Milei’nin gösterisi, partisinde yaşanan rüşvet iddiaları ve istifalar sonrası geldi. “La Libertad Avanza” (Özgürlük İlerliyor) partisinin önde gelen isimlerinden José Luis Espert, bir uyuşturucu kaçakçısından ödeme aldığı iddiaları üzerine istifa etmiş, Milei ise etkinlikte bu tartışmalara değinmeden yerine geçen Diego Santilli’yi sahnede sarılmıştı.

DİRİNİŞ ÇAĞRIŞTIRAN ŞARKILAR SÖYLEDİ

Milei'nin son kitabı "Mucizenin İnşası"nın lansmanı olarak duyurulan etkinlik, Milei'nin iktidar koalisyonu üyelerinin dokuz rock cover'ı seslendirdiği, devlet televizyonundan canlı yayınlanan bir müzik şölenine dönüştü.

Aşırı sağcı bir liberteryen olan Milei, Charly García'nın "Demoliendo Hoteles" ve Nino Bravo'nun "Libre" gibi, Arjantin'deki son askeri diktatörlük ve İspanya'daki Franco diktatörlüğüne gönderme yapan, baskıya karşı direnişi çağrıştıran şarkılar seslendirdi.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı'nı Arjantin'in artan ekonomik sıkıntılarından bihaber olmakla suçlayarak bu manzaraya sert eleştiriler yönelttiler.

Enflasyonla karşı karşıya kalan ve son haftalarda döviz kurunda dalgalanma yaşayan Arjantin, yaklaşan borç ödemelerini karşılamak için gerekli dolar rezervlerini biriktirmekte zorlanıyor.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK

Ülke ekonomisinin kırılganlığı, Trump yönetimini son dönemde yeni bir mali yardım paketi açıklamaya yöneltti ve Milei, 14 Ekim'de Washington'da sık sık övdüğü ABD Başkanı Donald Trump ile planı görüşmek üzere bir araya gelecek.

Buenos Aires valisi Axel Kicillof, Milei'yi "başka bir gerçeklikte yaşamakla" suçladı.

Arjantin televizyonu C5N'e konuşan Milei, "Belki adaylık döneminde bunları yapabilirdi ama şimdi bunu çok ciddi buluyorum... Sorumluluk almalılar ve iş sahiplerinin başına gelenlerle ilgilenmeliler" dedi.

"DÜNYA GEZEGENİNE GERİ DÖN, BAŞKAN"

Birleşik Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi üyesi Ricardo López Murphy, X'te "Dünya gezegenine geri dön, başkan," diye yazmıştı. "Ülkemizin sana burada ihtiyacı var. Bu görüntüler, ikinci el utanç, öfke ve acının bir karışımını yansıtıyor."

Eski ekonomi bakanı Martín Lousteau, "Bir günlük emek kaybından sonra Arjantin'deki tek mucize, ay sonunu getirebilmek için milyonlarca ailenin sihirli bir şekilde çalışmasıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"TURU KAZANMIŞ OLABİLİRSİNİZ SAVAŞI DEĞİL"

Partisi Eylül ayında Buenos Aires'te önemli bir seçim yenilgisi yaşayan cumhurbaşkanı, taraftarlarını bir araya toplayarak muhalefete şu sözleri söyledi: "Bir turu kazanmış olabilirsiniz, ancak henüz savaşı kazanmadınız, hele ki savaşı."

Milei, deri ceketini çıkarıp takım elbise ve kravat giyerek geceyi sonlandırdı ve partisinin Kongre'deki gücünü artırması halinde 10 Aralık'tan sonra kapsamlı "yapısal reformlar" yapacağının sözünü verdi. İktidar partisi, müttefiklerinden oy almadan ekonomik planlarını ilerletmek için 26 Ekim'deki seçimlerde sandalye kazanmayı umuyor.