Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Myanmar'da katliam! Ordu, göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı

Myanmar'da katliam! Ordu, göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Myanmar&#039;da katliam! Ordu, göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Myanmar'da ordu, bir Budist festivaline ve cunta karşıtı gösteriye motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakarak saldırı gerçekleştirdi. Ortalık savaş alanına dönerken, 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Myanmar ordusu, Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef aldı.

Myanmar'da katliam! Ordu, göstericilerin üzerine paraşütle bomba attı - 1. Resim

EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ

Ordu tarafından yüzlerce kişinin toplandığı alana motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakılarak düzenlenen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Chaung U kasabasının büyük bir kısmı, darbeden sonra askeri yönetime karşı mücadele amacıyla kurulan gönüllü milislerin kontrolü altında bulunuyor.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı. Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Avrupa botlarını akıllı sisteme dönüştürdü! - DünyaTürkiye, Avrupa botlarını akıllı sisteme dönüştürdü!Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var - DünyaMadrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar varNobel Kimya Ödülü 2025 sahiplerini buldu! Kitagawa, Robson ve Yaghi 'moleküler kafes' çalışmasıyla kazandı - Dünya2025 Nobel Kimya Ödülü açıklandı!Fransa’da fırtına dinmiyor! Macron’a azil önergesi reddedildi, Meclis bölündü - DünyaMacron istifa mı ediyor?Rusya Avrupa’yı içeriden vuruyor! 110'dan fazla suikast girişimi tespit edildi - DünyaRusya Avrupa’yı içeriden vuruyor!Everest’te can pazarı! Çinli kurtarma ekipleri 1000 kişiyi tahliye etti - DünyaKurtarma ekipleri 1000 kişiyi tahliye etti
Sonraki Haber Yükleniyor...