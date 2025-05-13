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Myanmar 7,7 şiddetiyle sallanmıştı! Yüzey kırığının oluştuğu anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Myanmar'ın Thazi bölgesindeki 7,7'lik deprem sırasında Sagaing Fayı üzerinde oluşan yüzey kırığı saniye saniye görüntülendi.

Myanmar'ın Thazi bölgesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından, ülkenin en aktif fay hatlarından biri olan Sagaing Fayı üzerinde yüzey kırığı oluştuğu tespit edildi. Deprem esnasında çekilip sosyal medyada paylaşılan bir video ise viral oldu.

Myanmar 7,7 şiddetiyle sallanmıştı! Yüzey kırığının oluştuğu anlar kamerada - 1. Resim

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Videoda fay hattı yüzeyinin nasıl kırıldığı gözler önüne serildi. Uzmanlar, bu tür yüzey kırıklarının fay hattı boyunca biriken enerjinin ani boşalması sonucu oluştuğunu vurgulayarak, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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