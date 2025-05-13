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Dehşet evi! Bir aile böyle yok oldu: Detaylar kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dehşet evi! Bir aile böyle yok oldu: Detaylar kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Jeremy Koch, aynı gün içinde önce iki oğlunu ve karısını, ardından kendisini bıçaklayarak öldürdü. Adamın birkaç gün önce akıl hastanesinden taburcu olduğu bildirildi. 

Kan donduran olay, ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşandı. 42 yaşındaki Jeremy Koch, akıl hastanesinden çıktıktan 3 gün sonra ailesine dehşeti yaşattı. Edinilen bilgiye göre Koch ailesi, büyük oğullarının mezuniyet törenine gitmek için hazırlanıyordu.

Dehşet evi! Bir aile böyle yok oldu: Detaylar kan dondurdu - 1. Resim

ÖNCE KARISINI ARDINDAN OĞULLARINI KATLETTİ

Psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen adam, önce karısı Bailey'i, ardından oğulları Hudson ve Asher'ı bıçaklayarak öldürdü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 4 kişilik ailede kurtulan kimsenin olmadığı kaydedildi. 

Dehşet evi! Bir aile böyle yok oldu: Detaylar kan dondurdu - 2. Resim

''BUNU YAPAN JEREMY DEĞİLDİ…''

Bailey’in ailesi, konuya ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımda "Jeremy uzun yıllardır akıl hastalığıyla mücadele ediyordu. Depresyonu psikoza dönüşmüştü. Bu korkunç eylemi yapan Jeremy değildi. Hasta bir zihindi.'' İfadelerini kullandı. 
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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