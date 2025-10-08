Bilim insanları uyardı: Kuşlar yönünü kaybetti!

Cornell ve Binghamton Üniversiteleri’nden bilim insanları, iklim değişikliğinin kuşların göç yollarını bozduğunu ve bunun hem kuş türleri hem de insanlar için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

KUŞLAR GEZEGENİN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Cornell Üniversitesi’nden göç ekolojisti Andrew Farnsworth, NBC’ye yaptığı açıklamada,“Kuşların gezegendeki hareketleriyle atmosferde olup bitenler arasında doğrudan bir bağlantı var.” dedi.

Farnsworth’e göre bu değişim yalnızca bölgesel bir sorun değil; küresel ölçekte ekosistem dengesini tehdit eden bir zincirleme etkiye neden oluyor.

GÖÇ YOLLARI ŞAŞTI

Binghamton Üniversitesi’nden davranış ekolojisti Justin Mann, bazı kuş türlerinin artık geleneksel göç rotalarını takip edemediğini belirterek,

“Uzun süredir yaşadıkları bölgeler artık ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kuşlar yeni hayat alanlarına taşınmak zorunda kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu durumu “uzun bir yolculuğa çıkıp tüm otellerin ve restoranların kapalı olduğunu görmek” benzetmesiyle açıkladı.

Göç sırasında konaklama ve beslenme noktalarının yok olması, kuşların aç kalmasına veya üreme başarısızlığına yol açıyor.

3 MİLYAR KUŞ YOK OLDU

Cornell Üniversitesi’nin 2019 tarihli araştırmasına göre, 1970’ten bu yana 3 milyar kuş yok oldu. Ulusal Audubon Derneği ise 389 Kuzey Amerika kuş türünün önümüzdeki 50 yıl içinde tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bitkilerin yaklaşık yüzde 5’i tozlaşmak için kuşlara bağımlı. Bu oran, kahve, kakao ve ilaç hammaddeleri gibi ekonomik açıdan kritik ürünlerin üretiminde büyük önem taşıyor.

'BAZI TÜRLER UYUM SAĞLIYOR, ÇOĞU BAŞARAMIYOR'

Farnsworth, iklim değişikliğine uyum sağlayabilen kuşların azınlıkta kaldığını belirterek, “Bazı türler rotalarını değiştirebiliyor, ama çoğu bu kadar esnek değil.” dedi.