Kuşlar göç etmeyi bıraktı, doğa alarm veriyor! İnsanlık için büyük tehlike

ABD'de artan sıcaklıklar nedeniyle birçok kuş türü geleneksel göç rotalarını terk etmeye başladı. Bilim insanları, bu değişimin ekosistemin dengesini bozarak tarımsal üretim ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtiyor. Ulusal Audubon Derneği'ne göre, Kuzey Amerika'daki 389 kuş türü iklim değişikliği nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, küresel ısınma ve insan müdahalelerinin kuşların yaşam döngüsünü geri dönülmez biçimde değiştirdiği uyarısında bulunuyor.

ABD genelinde kuşların göç alışkanlıklarında dikkat çekici bir değişim gözleniyor. Bilim insanları, artan sıcaklıkların ve iklim krizinin etkisiyle birçok kuş türünün geleneksel göç yollarını terk ettiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca kuşlar için değil, doğanın dengesi ve insan yaşamı için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.

"İKLİMLE KUŞLARIN HAREKETİ ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI VAR"

NTV'de yer verilen habere göre, Cornell Üniversitesi’nden göç ekoloğu Andrew Farnsworth, sıcaklık artışları ve sıklaşan orman yangınlarının kuşların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırdığını söyledi. Farnsworth, “Kuşların nerede bulunduğu ile hava koşulları ve iklimde yaşanan değişiklikler arasında çok güçlü bir ilişki var.” ifadelerini kullandı.

Kuşlar göç etmeyi bıraktı, doğa alarm veriyor! İnsanlık için büyük tehlike - 1. Resim

DOĞANIN SESSİZ KAHRAMANLARI TEHLİKEDE

Kuşlar, doğada zararlı böceklerin kontrolünden tohum yayılımına, bitki tozlaşmasından ekosistemin sürdürülebilirliğine kadar birçok alanda kritik rol üstleniyor. Bilim insanlarına göre, insanların gıda ve ilaç olarak faydalandığı bitkilerin yaklaşık yüzde 5’i kuşlar sayesinde tozlaşıyor. Dolayısıyla kuş popülasyonundaki keskin düşüşler, hem tarımsal üretimi hem de küresel gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

389 TÜR YOK OLMA RİSKİ ALTINDA

Ulusal Audubon Derneği’nin verilerine göre, Kuzey Amerika’da yaşayan 389 kuş türü önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, incelenen türlerin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor. Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı ise 1970’ten bu yana kıtada 3 milyar kuşun ortadan kaybolduğunu bildiriyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın mevsim döngülerini bozarak kuşların göç zamanlamasını altüst ettiğini, bunun da açlık ve üreme sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

Kuşlar göç etmeyi bıraktı, doğa alarm veriyor! İnsanlık için büyük tehlike - 2. Resim

GÖÇÜ EN FAZLA ETKİLEYEN TÜRLER

İklim değişikliğinden en çok etkilenen kuşlar arasında Kara boğazlı mavi ötücü, Kızıl düdükçün ve Swainson ardıcı bulunuyor. Bu türlerin göç yollarında yaşanan yiyecek kıtlığı, yükselen deniz seviyeleri ve artan orman yangınları nedeniyle hızla yok oldukları bildiriliyor.

YANLIŞ MÜDAHALELER DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR

Uzmanlar, insanların kuşlara aşırı yem vermesinin de doğal dengeyi bozduğuna dikkat çekiyor. Aşırı yemleme, kuşların göç zamanını geciktirirken yırtıcı hayvanların bu bölgelere yönelmesine yol açıyor. Bilim insanlarına göre kuşların göç davranışındaki bu olağandışı değişim, iklim krizinin ekosistem üzerindeki etkilerinin artık geri dönülmez bir noktaya yaklaştığının açık göstergesi.

