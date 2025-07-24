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Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ebabil Kuşu, Koruma Altında, Tavşanlı, Kütahya, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı halde buldukları ebabil kuşuna sahip çıkan çocuklar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim ettiler. Kene, sinek ve benzeri pek çok böcek türünü havada avlayarak beslenen ebabil kuşlarının özelliklerini öğrenenler şaşkınlığını ifade etti.

Kavaklı Mahallesi Güngören Sokak'ta bir ebabil kuşu bulan Elif Erdoğan, daha önce de bu kuş türünü gördüğünü söyledi.

Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde buldu - 1. Resim

Ebabil kuşunu bulduğu anları anlatan Erdoğan, "Ben mahalleye gidiyordum. Kendi mahallemize. Komşumuz aşure dağıtıyordu oradan dönüşte bu kuşu buldum. Ondan sonra aşureyi bırakıp peçete aldım gittim yanına. Daha önceden de bizim balkonumuza düşmüştü. Balkonumuzun kenarına düşmüştü, öyle bulmuştuk. O kuşu da anlayan bilen bir amcaya verdik. Şimdi de Doğa Koruma Milli Parklara haber verdik" sözleriyle anlattı.

Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde buldu - 2. Resim

Erdoğan'ın bu duyarlı yaklaşımı, yaban hayatına karşı gösterilen hassasiyetin güzel bir örneği oldu.

Kanadından yaralı olduğu belirtilen kuşun, DKMP ekipleri tarafından tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturulması bekleniyor.

Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde buldu - 3. Resim

EBABİL KUŞU KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER ARASINDA

Ebabil kuşu, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor. Yaralı veya yardıma muhtaç ebabil kuşları doğa koruma ekipleri tarafından alınarak tedavi edilir ve kendi doğan hayatına bırakılır. 

Kur'an-ı Kerim'de adı Fil Suresinde geçen ebabil kuşları, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordularını pişmiş taşlar (siccil) atarak imha etmeleriyle bilinmektedirler.

Ebabil kuşları havada uçarken çeşitli böcekleri avlayarak beslenirler. Beslenme alışkanlıkları, onları diğer kuşlardan ayıran önemli bir özelliktir.

Doğada sinekler, arılar, güveler, keneler, kelebekler gibi birçok küçük uçan böcek ve eklem bacaklıları havada kaparak tüketirler.

Hava akrobatları olarak, uçarken böcekleri kapma yetenekleri sayesinde beslenirler ve hayatlarının çoğunlukla havada geçirirler.

Ayrıca su birikintileri, göller ve nehirlerin üzerindeki sinekleri de avlarlar. Bu kuşlar doğal ortamlarında beslenirken hemen hemen her tür küçük böceği tercih ederler.

Evde veya koruma altında beslenmeleri durumunda da bu beslenme alışkanlıklarına göre yiyecekler verilmelidir. 

Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde buldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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