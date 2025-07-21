Her seferinde hayret ediyor... 6 yıl önce tedavi ettiği ebabil kuşu penceresine geliyor

İstanbul Beyoğlu’nda, Abdurrahim Deniz 2019 yılında sokakta yaralı ebabil kuşunu koruma altına alıp, tedavisinin ardından doğaya salmıştı. Deniz 6 yıldır kuşun geldiğini söyleyerek yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Abdurrahim Deniz isimli bir vatandaş, 2019 yılında sokakta yaralı bir ebabil kuşu buldu.

Deniz, bulduğu kuşu iş yerine götürerek koruma altına aldı. Yaralı ebabil kuşunu elleriyle tedavi eden tekrar doğaya saldı.

EBABİL KUŞU HER YIL GELİYOR

Abdurrahim Deniz’in elleriyle besleyip, tedavi ederek doğaya saldığı ebabil kuşunun 6 yıldır her sene geldiğini söyledi.

Bu yıl da evinin penceresine önüne geri geldiğini iddia eden Deniz, hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.