8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?

8 Ekim altın fiyatları gündemde! Hem yatırımcılar hem de kuyumculardan altın almak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 8 Ekim 2025 altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Ekim Çarşamba günü gram altın 5.403 TL alış ve 5.403,66 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 8.979 TL’den alınırken, 8.981 TL’den satılıyor. Düğün sezonunun bitmesine rağmen çeyrek altına olan talep devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 8 Ekim itibarıyla 17.969 TL alış ve 17.972 TL satış fiyatına sahip.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın bugün 35.618 TL’den alınırken, 35.836 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 35.801 TL alış ve 35.807 TL satış seviyesinde.

8 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI