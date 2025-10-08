Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?
Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

8 Ekim altın fiyatları gündemde! Hem yatırımcılar hem de kuyumculardan altın almak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 8 Ekim 2025 altın fiyatları…

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - 1. Resim

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Ekim Çarşamba günü gram altın 5.403 TL alış ve 5.403,66 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - 2. Resim

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 8.979 TL’den alınırken, 8.981 TL’den satılıyor. Düğün sezonunun bitmesine rağmen çeyrek altına olan talep devam ediyor.

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - 3. Resim

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 8 Ekim itibarıyla 17.969 TL alış ve 17.972 TL satış fiyatına sahip.

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - 4. Resim

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın bugün 35.618 TL’den alınırken, 35.836 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 35.801 TL alış ve 35.807 TL satış seviyesinde.

8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - 5. Resim

8 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: Alış 5.403 TL - Satış 5.403,66 TL
  • Çeyrek altın: Alış 8.979 TL - Satış 8.981 TL
  • Yarım altın: Alış 17.969 TL - Satış 17.972 TL
  • Tam altın: Alış 35.618 TL - Satış 35.836 TL
  • Cumhuriyet altını: Alış 35.801 TL - Satış 35.807 TL
  • 22 ayar bilezik: Alış 4.763,18 TL - Satış 4.768,14 TL
  • Ons altın: Alış 4.023,98 dolar - Satış 4.024,42 dolar

