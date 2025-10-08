Son yükselişte en çok hangi ülkeler altın aldı? Dikkat çeken Türkiye detayı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında bu yıl jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve zayıflayan dolar ile tarihî bir yükseliş yaşanıyor. Ağustos ayı ile birlikte FED’den faiz indirimi beklentileri de devreye girince, ons fiyatı bugün 4 bin doları geçti ve (TSİ 09:15 itibarıyla) 4.037 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre; son yükseliş hareketinin başladığı ağustos ayında, merkez bankalarının da net alımları 15 tona ulaştı.

HANGİ ÜLKE, KAÇ TON ALDI?

Ağustos ayında;

-Kazakistan Merkez Bankası 8 ton alımlar zirvede yer aldı. Bankanın altın rezervi 316 tona ulaştı. 2024 yılı sonuna göre de 32 ton artış gösterdi.

-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da resmî altın rezervlerine 2 ton daha ekleme yaptı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’nin sarı metalde resmî rezervi bu yıl 21 ton artış gösterdi ve toplamda 639 tona çıktı.

-Önceki ay ayrıca Çin, Özbekistan, Bulgaristan, Çekya ve Gana da 2’şer ton altın alımı yaptı. Çin Halk Bankasının, üst üste 10’uncu ayda da alım yapması dikkat çekti. Çin’in toplam altın rezervleri 2.300 tonu geçti ancak bu rakam ülkenin rezervlerin sadece %7'sini oluşturuyor.

-Bu arada ağustosta Rusya’nın 3 ton ve Endonezya’nın 2 ton altın satması da dikkat çekti.

ETF’LERE REKOR GİRİŞ

Öte yandan Dünya Altın Konseyi verilerine göre eylül ayında da küresel altın fonlarına (ETF) rekor giriş gerçekleşti. Söz konusu ayda sarı metale dayalı fonlara 17 milyar dolarlık para girişi gözlemlendi. Böylece altın ETF’lerine tüm zamanların en yüksek aylık talebi de gerçekleşmiş oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde de ETF’lere 26 milyar dolarlık para girişi yaşandı. Bu da “en güçlü çeyreklik performans” olarak kayıtlara geçti.