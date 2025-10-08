Ons 4 bin doları geçti! Gramda yeni rekor… Piyasadan kritik uyarılar geliyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bugünkü işlemlerde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Küresel piyasalarda ons fiyatı ilk defa 4.000 doları geçerek yeni rekor seviyeleri test etti. Günün ilk işlemlerinde en yüksek 4.011 doları gören ons altın; eylül ayındaki %11,92’lik yükselişin ardından, ekim ayı işlemlerine de %4’e yaklaşan primle devam ediyor.

8 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Onstaki yüksek performans, içeride gram altın performansına da doğrudan yansıyor. Spot piyasada işlem gören 8 Ekim 2025 gram altın fiyatı da (TSİ 06:00 itibarıyla) 5.380 TL ile zirve tazeledi. Gram fiyatında bu yılki yükseliş %80’e dayandı.

Öte yandan fiziki gram altın satış fiyatı 5.655 TL ve çeyrek altın da 9.220 TL’ye ulaştı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Yıl boyunca ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve zayıf dolardan destek bulan altın; son günlerde ise ABD’de hükümetin kapanmasının getirdiği belirsizlikler ve FED’den bu yılın kalan 2 faiz toplantısında da indirim beklentisiyle hızlı yükseldi.

“Yükseliş devam edecek mi” sorusunun cevabı aranırken; Goldman Sachs, 2026 sonu için ons tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara revize etti.

BOFA’DAN KRİTİK UYARI

Fiyatların “aşırı alım” bölgesine ulaştığını düşünen Bank Of America’dan ise önemli uyarı geldi. BofA Analisti Paul Ciana, kıymetli metalin yükseliş potansiyelinin büyük kısmına ulaştığını savundu.

Paul Ciana, altının 200 haftalık hareketli ortalamasının yaklaşık %70 üzerinde olduğuna ve bu durumun geçmişte sadece üç defa yaşandığına dikkat çekerek; dördüncü çeyrekte altın fiyatlarında bir konsolidasyon veya düzeltme yaşanabileceğini ileri sürdü.

4.025 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de onsta kısa vadede güçlü destek olarak çalışan 8 günlük üssel ortalamanın 3.880 dolarda bulunduğuna dikkat çekilerek “Bu ortalama aşağı kırılmadan düzeltme başladı denemez. Buna karşılık yükselen kanalın üst bandı 4.025 dolar direncine yaklaştık. Burayı yakından izleyeceğiz. Bu direncin de aşılması, 4.300 doların kapısını açabilir. Buradan kâr satışları gelmesi halinde 8 günlük üssel ortalamayı izleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.