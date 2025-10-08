Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için yapılan başvuruların ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Adaylar "Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu? " sorusunun cevabını merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar....

KPSS-2025/5: SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları henüz belli değildir, ne zaman açıklanacağına dair açıklama yapılması bekleniyor.

Bir önceki dönemde başvurular 8 Mayıs'ta tamamlanmış sonuçlar ise 14 Mayıs'ta duyurulmuştu. KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklaması bekleniyor.

KPSS-2025/5: SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar, atanma işlemleri için gerekli belgeleri ve teslim tarihlerini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğrenebilecek.