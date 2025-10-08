İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilmişti! Naciye Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiği açıklanmıştı.

BİR SÜRE DAHA GÖREVE DEVAM ETMİŞTİ

O isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam etmişti.

EMEKLİ OLDU

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenildi. Saybaşılı'nın yerine Prof. Dr. Caner Dincer, İşletme Bölümü Başkanı oldu.

Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde ise Saybaşılı'nın yer aldığı sayfada 'Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır' ifadeleri yer aldı.