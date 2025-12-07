Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevini yürüttüğü Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.

BELÖZOĞLU BİR PUANLA BAŞLADI

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sahadan bir puanla ayrılarak yeni takımında beraberlikle başladı.

KOCAELİ'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıkaran Kocaelispor, puanını 19'a yaptı. Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Kasımpaşa kalesinde karambol yaşandı. Haidara'nın sol taraftan yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Bu futbolcunun attığı şutu kaleci Gianniotis kurtardı. Seken meşin yuvarlak Linetty'nin önünde kaldı. Linetty'nin şutunu yine kaleci Gianniotis çeldi. Kaleye paralel giden topa arka direkte Churlinov'un yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasının sol kısmından attığı şut, az farkla dışarı gitti.

67. dakikada sağdan Can Keleş'in yaptığı ortada Serdar Dursun kafayla vuruşunu yaptı, top uzak direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada Espinoza'nın uzaktan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

