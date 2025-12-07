Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide ağırladığı Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup etti ve 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasındaki derbide Galatasaray Gain’i konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı ve 11’de 11 yaparak zirveye kuruldu. İlk yenilgisini alan Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

GOL PENALTIDAN GELDİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe arsaVev öne geçti. Sağdan gelişen atakta Sabastine, ceza sahası içinde savunmayla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Cox, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Fenerbahçe arsaVev, 12. hafta maçında 14 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Ankara B.B. Fomget ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray GAİN, Hakkarigücü'nü ağırlayacak.

Fenerbahçeli oyuncuları gol sevinci

SADETTİN SARAN TRİBÜNDEYDİ

Müsabakayı, 10 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Sadettin Saran

HAFTANIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

Fenerbahçe Arsavev-Galatasaray GAİN: 1-0

Hakkarigücüspor-Yüksekovaspor: 0-1

Trabzonspor-1207 Antalyaspor: 5-0

Amed Sportif Faaliyetler-Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0

Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Prolift Giresun Sanayispor: 0-3

Beşiktaş-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1

