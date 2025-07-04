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Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" iddianamesi! İstenen ceza belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddianamesi tamamlandı. Savcılık, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğugerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.Hazırlanan iddianamede 8 yıl 9 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Ekrem İmamoğlu'na

"SAHTECİLİK SUÇUNA İŞTİRAK ETTİ"

Savcılık iddianamesinde, "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadeleri yer aldı.

YENİ SİYASİ YASAK TALEBİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile siyasi yasak uygulanması kararı verilen Ekrem İmamoğlu için Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede 2 yıl 4 ay hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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