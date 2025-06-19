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Ekrem İmamoğlu’nun avukatına tutuklama talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekrem İmamoğlu’nun avukatına tutuklama talebi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB’nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı.

TUTUKLAMA İÇİN İŞLEMLER SÜRÜYOR

Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma iznin alınması gerektiğini söyledi ve ifade vermedi. Bunun üzerine Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Pehlivan'ın Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri sürüyor.

PEHLİVAN'IN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Öte yandan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Pehlivan'ın Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yazılan sevk yazısında, soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Servet Yıldırım ve Adem Soytekin'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadede, Pehlihan'ın örgüt kapsamında hareket ettiği belirtildi. Yazıda, 19 Mart öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı süreçlerini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı ve kontrolünde bulunan avukatları şüphelilerin cezaevlerine yönlendirdiği, avukatlarla görüşmeleri için şüphelilerle konuşması için baskı ve telkinlerde bulunduğu anlatıldı. Ayrıca Pehlivan'ın örgüt içerisinde önemli bir konumda olduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi kapsamında hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu bilgisine yer verildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca yazıda, Mehmet Pehlivan'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanması talep edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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