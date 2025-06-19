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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 isim tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB&#039;ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 isim tahliye edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İTİRAFÇI OLUP İFADE VERDİLER

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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