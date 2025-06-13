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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 isme tahliye!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB&#039;ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 isme tahliye!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması devam ediyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 isme tahliye! - 1. Resim

2 İSME ŞARTLI TAHLİYE

Soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Ali İlbak ve Yusuf İlbak'ın dün yapılan aylık tutukluluk incelemesinde savcılık, şüphelilerin tutukluluğunun devamını talep etti.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Ali İlbak ve Yusuf İlbak'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini kararlaştırdı.

KARARIN ALINMASINDA DETAYLAR NELER?

Kararda, dosyada mevcut delil durumuna göre şüphelilerin üzerine kadar atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dair tespitler yapılmışsa da dosyanın geldiği aşamada adli kontrol tedbirlerinin daha ölçülü olacağı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Öte yandan iş insanı Murat İlbak'ın da 2 Haziran'da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği öğrenildi.

Murat İlbak'ın tahliye kararında ise şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifade içeriği, sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve şüphelinin tutuklu kaldığı sürenin dikkate alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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