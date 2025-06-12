Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB soruşturmasında gündeme damga vuran iddia! "Bir belediye başkanı itirafçı oldu"

İBB soruşturmasında gündeme damga vuran iddia! "Bir belediye başkanı itirafçı oldu"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Nuray Başaran, “Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir belediye başkanının etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi kapsayan soruşturmada, “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken, TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken yeni bir iddia daha gündeme taşındı.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞ"

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, “Belki gecenin bomba haberlerinden biri olacak. Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış” ifadelerini kullandı.

Programın bir diğer konuğu gazeteci Hasan Basri Akdemir ise, “Belediye başkanının ismini bilmiyorum. Ama belediye başkanlarından birinin etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor” şeklinde konuştu.

Söz konusu belediye başkanının İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandığı öne sürüldü. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kene kabusu bitiyor mu? Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Aşıyı üreten ilk ülkelerden olabiliriz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü - GündemDışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştüTBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli oldu - GündemTBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli olduSes kaydı için ne dedi? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Silivri görüşmesinin perde arkası: 'Beni yalnız bırakmayın' - Gündemİmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazası sonrası Hindistan'a taziye mesajı - GündemErdoğan'dan uçak kazası sonrası Hindistan'a taziye mesajıSağlık Bakanlığı duyurdu! Sağlık-1 Botu’nda patlama: Ölü ve yaralı var - GündemSağlık-1 Botu’nda patlama: Ölü ve yaralı varMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Bu bölgelere dikkat, günler boyu sürecek - GündemBu bölgelere dikkat, günler boyu sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...