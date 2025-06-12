Ses kaydı için ne dedi? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Silivri görüşmesinin perde arkası: 'Beni yalnız bırakmayın'

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, kurultay gecesine ait ses kaydı sonrası bugün Silivri'de bir araya geldi. İmamoğlu, Marmara Cezaevinde kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "ses kaydını kim sızdırdıysa bana da kumpas, benim alakam yok" dediği ortaya çıktı. Gazeteci Nuray Başaran, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na partinin başına gelirseniz 'beni yalnız bırakmayın' dediğini aktardı.

Yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultay ile çalkalanan CHP'nin gündemine İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ses kaydı bomba gibi düştü.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturması için gözler 30 Haziran'da yapılacak davaya çevrilirken Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı ses kaydı servis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesine ilişkin ses kaydı sonrasında bugün Silivri'de dikkat çeken bir görüşme yaşandı.

CHP'nin yeniden başına gelmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin perde arkası TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında açıklandı. İmamoğlu, ses kaydını sızdıranın kim olduğunu bilmediğini, kendisine de kumpas kurulduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yeniden birliğin sağlanması için destek istedi. Kılıçdaroğlu ise 'partimizi asla sıkıntıya sokmam' diyerek karşılık verdi.

İMAMOĞLU SES KAYDININ YAYINLANMASINA TEPKİLİ

Programda konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Silivri'deki görüşmede İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "ses kaydını kim sızdırdıysa bana da kumpas, benim alakam yok" dediğini aktardı. Yarkadaş, "Bayramdan sonra Türkiye ses kaydını dinledi. İmamoğlu bu ses kaydının yayınlanmasına tepki gösteriyor." dedi.

"TROL PAYLAŞIMLARLA HİÇBİR ALAKAM YOK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Kemal Bey’in destek istemesi söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu Kemal Bey aleyhine atılan tweetlerle hiçbir alakası olmadığını söylemiş.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "PARTİYE SOKMAM DİYENLERE İZİN VERMEM"

Atik, İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘sayın genel başkanım’ diye hitap ediyor. İmamoğlu ‘partiye sokmayız gibi sözleri kabul edemeyiz, buna izin vermem’ dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU "ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Kılıçdaraoğlu görüşmenin önemli bölümünde sessiz kalıyor. Kemal Bey, partiyi asla sıkıntıya düşürmeyeceğini belirterek ‘üzerime düşen görevi yapacağını’ dediğini açıkladı.

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İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK İSTEDİ

“Kılıçdaroğlu’ndan destek isteyen İmamoğlu olduğunu" aktaran Fatih Atik, “Kılıçdaraoğlu cevap olarak ‘kurultay davası iradem dışında, süreci bir arada yürütmemiz gerekiyor’ dediğini aktardı.

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU İÇİN 'LÜTFEN GELSİN' DİYOR

Gazeteci Nuray Başaran ise "Kemal Bey’in avukatı Celal bey bana konuştu. Bayramdan önce İmamoğlu, Kemal Bey’e 2 kez avukatını gönderiyor. Manisa’da cenaze töreninde İBB Başkanvekili Nuri Aslan Kılıçdaraoğlu’na sarılırken İmamoğlu’nun görüşme talebini söyleyerek gitmesini rica ediyor.” dedi.

"PARTİNİN BAŞINA GELİRSENİZ BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Gazeteci Nuray Başaran, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na partinin başına gelirseniz 'beni yalnız bırakmayın' dediğini aktardı.

Nuray Başaran “Tutuklu belediye başkanları Kemal Bey’e ‘partiye ağırlığınızı koyun’ diyor. Ekrem Bey mahçupluğunu ifade ediyor. Ekrem Bey Kılıçdaroğlu’na ‘bizi yalnız bırakmayın’ diyor.” dediğini açıkladı.