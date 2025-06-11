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İmamoğlu yargıya hesaptan kaçıyor! Avukatları ile duruşmaya katılmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderilen Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının yarın görülecek bilirkişi davasına katılmayacakları açıklandı. İmamoğlu ve avukatları hakkında 'Zorla getirilme kararı'nın uygulanacağı öğrenildi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme.
 

BİLİRKİŞİ DAVASI YARIN

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vermesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.
 

İMAMOĞLU VE AVUKATLARI KATILMAYACAK

İmamoğlu ve avukatları, davanın Silivri'ye alındığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı.
 
 
Yapılan açıklamada,"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır" denildi.

ZORLA GETİRME KARARI... DURUŞMA ERTELENECEK

Son gelen bilgilere göre Bilirkişi davasına İmamoğlu ve avukatları katılmazsa, 'Zorla getirilme kararı' ile ertelenecek.
 
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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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