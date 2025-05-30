İBB'de yolsuzluğu itiraf eden edene! İmamoğlu ekibinden bir kişi daha itirafçı olacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden bir kişinin daha itirafçı olmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimler bir bir itirafçı olmaya devam ediyor. İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız itirafçı olmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 10'a çıktı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İmamoğlu'na yakın bir kişinin daha itirafçı olmaya yakın olduğunu söyledi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük şunları kaydetti:

İMAMOĞLU'NA FLORYA'DA 5 MİLYON TL VERMİŞ

"Eyüp Subaşı, Kamil Taşçı, Güngör Gürman itirafçı oldu. Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Eyüp Subaşı, iki reklam şirketinin sahibi bir işadamı. MASAK raporlarında ismi çok geçiyor. İmamoğlu seçildikten sonra "reklam işlerini sana veririz ama ihalenin yüzde 10'unu elden bize vereceksin" deniliyor. Florya’daki başkanlık konutunda farklı tarihlerde 8-10 defa parayı elden teslim etmiş. 2023'e kadar 5 milyon TL vermiş. Bu rakamların ne kadar büyük olduğunu düşünün. Hesaplamalarıma göre bugünkü rakamla 25-30 milyon TL yapıyor.

MURAT ONGUN BASKIYLA REKLAM ŞİRKETİNİ ÇOCUKLUK ARKADAŞINA DEVRETTİRDİ

Murat Ongun'un baskısıyla sahibi olduğu bir reklam şirketini Mustafa Nihat Sütlaş'a devrediyor. Mustafa Nihat Sütlaş kim? Murat Ongun'un Giresun'dan çocukluk arkadaşı. Reklamlar daha sonra bu şirkete veriliyor. Eyüp Subaşı kendisi metrolarda reklam karşılığı Ertan Yıldız'a 5 milyon TL, 40 milyon TL de şirkete verdiğini söylüyor. Ertan Yıldız da bunu doğruluyor. Eyüp Subaşı rüşvetle ilgili tüm belgeleri savcılığa verdi.

Güngör Gürman, Murat Kapki'nin yanında çalışan bir eleman. Güngör Gürman, Ahmet Çiçek'in naylon fatura kestiğini doğruluyor. Murat Kapki adına paraları çekip aktardığını da söylüyor.

Şeyhmus Sarıboğa gayri resmi paraların taşındığını söylüyor. Kamil Taşçı da rüşvet verdiğini itiraf ediyor.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET ARTIK ÇOK NET

Yolsuzluk ve rüşvet artık çok net. İfadeler birbiriyle örtüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, tıpkı bir ahtapotun kolları gibi korkunç bir rüşvet merkezi kurulmuş.

İMAMOĞLU EKİBİNDEN BİRİSİ DAHA İTİRAFÇI OLMAYA YAKIN

Davanın önemli isimlerinden İmamoğlu'na yakın birisi de itirafçı olmaya çok yakın.