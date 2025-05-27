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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun ismini vermeden eleştirdi: Çiğ süt içmeyenin başı ağrımaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü'nde yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun ismini vermeden kamu kaynaklarının israfının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz" diyen Erdoğan, son dönemde yürütülen tahkikatları olumlu bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kamu malının emanet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Konumu ne olursa olsun kamu kaynaklarının israf edilmesi bizim için kabul edilemez" dedi. 

İBB'de son dönemdeki operasyonlara değinip "Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. Şurası bir gerçek ki çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Son dönemde yürütülen tahkikatları da son derece olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı. 

"EMANETE EL UZATMAK EN BÜYÜK GÜNAH"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Şeffaf hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç vardır. 

Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan biridir. Devletin hazinesinde 86 milyon vatandaşın hakkı var. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. Şurası bir gerçek ki çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Son dönemde yürütülen tahkikatları da son derece olumlu buluyoruz. 

"İSRAF KABUL EDİLEMEZ"

Konumu ne olursa olsun kamu kaynaklarının israf edilmesi bizim için kabul edilemez.

Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, demokrasimiz olacak. Biz de bunu desteklemeyi sürdüreceğiz.

Kamu mali yönetim sisteminin verimli çalışması Sayıştay'ın faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Sayıştay'ın yetki alanını daha da genişlettik. Kamu iktisadi teşebbüs ve belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Bu en önemli reformlardan biri oldu."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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