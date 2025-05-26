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Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşmesine ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erdoğan&#039;dan Pakistan Başbakanı Şerif&#039;le görüşmesine ilişkin açıklama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Asya'da iki nükleer güç arasında yaşanan çatışmanın ardından yapılan görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Pakistan Başbakanı, kıymetli dostum Sayın Şahbaz Şerif ile değerli heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. Kendileriyle ekonomi, ticaret, güvenlik başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldık. Türkiye ile Pakistan'ın köklü tarihi, beşeri ve siyasi ilişkilerini her alanda güçlendirme irademizi teyit ve tahkim ettik. Değerli kardeşim Şahbaz Şerif'in ifade ettiği gibi, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağları, iş birliği, dayanışma ve uhuvveti daha da güçlendirdik. Sayın Şerif'in şahsında Pakistanlı kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

Ziyareti için Şerif ve heyetine teşekkür eden Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Pakistan halkından Türk kardeşlerine selam... Pakistan Başbakanı Şerif'ten dostluk mesajı
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