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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Asya'da iki nükleer güç arasında yaşanan çatışmanın ardından yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan arasında ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konular masaya yatırıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları ile iki ülke arasında başlayan çatışmaların sona ermesinde Türkiye büyük rol oynamıştı. Türkiye'ye özellikle teşekkür eden Pakistan Başbakanı Şerif bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ardından Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü - 1. Resim

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü - 3. Resim

Aynı zamanda Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konularının da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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