Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mayıs 2025 17:50 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 18:10 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Asya'da iki nükleer güç arasında yaşanan çatışmanın ardından yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan arasında ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konular masaya yatırıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırıları ile iki ülke arasında başlayan çatışmaların sona ermesinde Türkiye büyük rol oynamıştı. Türkiye'ye özellikle teşekkür eden Pakistan Başbakanı Şerif bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara'yı İstanbul'da kabul etti Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ardından Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İlgili Haber Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. İlgili Haber Nükleer güçler yeniden savaşacak mı? Pakistan ve Hindistan askerlerini kaydırıyor Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilecek. Aynı zamanda Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konularının da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak