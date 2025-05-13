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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan Başbakanı Şerif&#039;ten Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a teşekkür
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin dost ülke Pakistan'a yönelik desteği İslamabad'dan teşekkür geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - 1. Resim

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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