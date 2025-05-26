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Pakistan halkından Türk kardeşlerine selam... Pakistan Başbakanı Şerif'ten dostluk mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pakistan halkından Türk kardeşlerine selam... Pakistan Başbakanı Şerif&#039;ten dostluk mesajı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüşen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dostluk mesajı verdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şerif, "Bu akşam İstanbul'da değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum." mesajını paylaştı.

Pakistan'a verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı.

Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, özellikle ticaret ve yatırım alanları başta, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Başbakan Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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