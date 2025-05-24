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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara'yı İstanbul'da kabul etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara'yı Dolmabahçe'de bulunan ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara'yı İstanbul'da kabul etti - 1. Resim

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara'yı İstanbul'da kabul etti - 2. Resim

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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