Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Bu işe 7 yaşındaki oğlu sayesinde başladı!

"Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor"

Yıkımın ardından 'dağ' gibi enkaz...

Miras, tapu, imar... 75 yıllık dosyalara radikal çözüm!

Tarihi mushaf sadece bir kişiye hediye edilecek

20 bin kişi sisteme geçti... Sırada onlar var