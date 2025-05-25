Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir ile İstanbul'da bir araya geldi.
Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir