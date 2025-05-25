Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nı kabul edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı&#039;nı kabul edecek
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olacağını belirtti.

Altun, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen işbirliği süreçleri gözden geçirilecektir."

Fahrettin Altun, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konuların da ele alınacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya-Ukrayna arasındaki büyük esir takası tamamlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Adres' başınıza bela olmasın! Boşanma davasının detayları şoke etti - GündemBoşanma davasında ilginç 'adres' detayıArtık kimse 'Telefonum çekmiyor' diyemeyecek... BTK devreye girdi, tek tek tespit edilip ceza kesilecek - GündemArtık kimse 'Telefonum çekmiyor' diyemeyecek...İstanbul'da dolu ve kuvvetli sağanak alarmı! Uzman isim gün ve saat verdi - Gündemİstanbul'da kuvvetli sağanak ve dolu alarmıDenetime takıldılar: Yarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdı - GündemYarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdıMeclis devrede! Gündüz kuşağına şiddet ayarı - GündemMeclis devrede! İçeriklere son verin uyarısı...AK Parti, mutabakat arıyor! Yeni anayasa herkesin sesi olacak - GündemYeni anayasa herkesin sesi olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...