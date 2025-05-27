DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Bahçeli heyeti kapıda karşıladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 11:25 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 11:37 - Güncelleme:

DEM Parti siyasi parti turuna MHP ile devam ediyor. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan MHP lideri Bahçeli'nin, DEM heyetini kapıda karşıladığı görüldü.

DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. Heyet bugün MHP ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor. CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ DE MASADA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaki konular arasında. Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuluyor. İlgili Haber Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk MGK! 'Terörsüz Türkiye' yolunda net kararlar alındı BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI Saat 11.30'da başlayan görüşme öncesinde Meclis'e gelen Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Bahçeli heyette yer alan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve TuncerBakırhan'la tokalaştı. Heyetler daha sonra görüşmeye geçti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar