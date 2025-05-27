DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Bahçeli heyeti kapıda karşıladı
DEM Parti siyasi parti turuna MHP ile devam ediyor. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan MHP lideri Bahçeli'nin, DEM heyetini kapıda karşıladığı görüldü.
DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. Heyet bugün MHP ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılıyor.
CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ DE MASADA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaki konular arasında.
Görüşmede, ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuluyor.
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
Saat 11.30'da başlayan görüşme öncesinde Meclis'e gelen Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
Bahçeli heyette yer alan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve TuncerBakırhan'la tokalaştı.
Heyetler daha sonra görüşmeye geçti.