Merakla bekleniyordu! DEM-AK Parti görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 11:16 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 11:32 - Güncelleme:

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti turuna başlamıştı. Bugün MHP'yi ziyaret edecek olan heyetin, AK Parti ile de yarın saat 15.00'te görüşeceği öğrenildi.

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlamıştı. İlgili Haber Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kamera karşısında konuşma yapacak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alırken; grup geçen hafta DEVA Partisi, Saadet Partisi'ni, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti. MHP İLE GÖRÜŞME BUGÜN Bugün de DEM Parti heyeti saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Bahçeli'nin de olacağı öğrenildi. YARIN AK PARTİ'YE GİDECEKLER Öte yandan AK Parti ve DEM Parti görüşmesinin ise yarın saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar