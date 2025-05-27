Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Merakla bekleniyordu! DEM-AK Parti görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Merakla bekleniyordu! DEM-AK Parti görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Merakla bekleniyordu! DEM-AK Parti görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti turuna başlamıştı. Bugün MHP'yi ziyaret edecek olan heyetin, AK Parti ile de yarın saat 15.00'te görüşeceği öğrenildi.

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlamıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alırken; grup geçen hafta DEVA Partisi, Saadet Partisi'ni, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti.

MHP İLE GÖRÜŞME BUGÜN

Bugün de DEM Parti heyeti saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Bahçeli'nin de olacağı öğrenildi.

YARIN AK PARTİ'YE GİDECEKLER

Öte yandan AK Parti ve DEM Parti görüşmesinin ise yarın saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahar dizisinden ayrılıyor mu? Demet Evgar'dan şok eden itiraf!DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Bahçeli heyeti kapıda karşıladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret: Bahçeli heyeti kapıda karşıladı - Gündem'Terörsüz Türkiye' sürecinde büyük adım!Adliyede terör estirmişti: İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma - GündemİBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturmaMasaj salonuna baskın! Ne dolaplar çevirmişler... 7 kadın kurtarıldı - GündemNe dolaplar çevirmişler... 7 kadın kurtarıldıKöpeğini tasmasız gezdiren saldırgana 15 yıl hapis talebi! Uyaranları da darp etmiş - GündemTasmasız köpek gezdirenleri rahatsız edecek davaDevlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kamera karşısında konuşma yapacak - GündemAylar sonra ilk kez konuşma yapacakHatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor: Annesiyle yan yana... - GündemHatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...