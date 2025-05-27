Merakla bekleniyordu! DEM-AK Parti görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti turuna başlamıştı. Bugün MHP'yi ziyaret edecek olan heyetin, AK Parti ile de yarın saat 15.00'te görüşeceği öğrenildi.
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlamıştı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alırken; grup geçen hafta DEVA Partisi, Saadet Partisi'ni, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti.
MHP İLE GÖRÜŞME BUGÜN
Bugün de DEM Parti heyeti saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Bahçeli'nin de olacağı öğrenildi.
YARIN AK PARTİ'YE GİDECEKLER
Öte yandan AK Parti ve DEM Parti görüşmesinin ise yarın saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.