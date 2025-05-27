Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kamera karşısında konuşma yapacak

Rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir kameralardan uzakta çalışmalarını sürdüren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacağı öğrenildi. Bahçeli'nin bir de konuşma yapması bekleniyor.

Şubat ayında kalp kapakçığından operasyon geçiren ve dinlenme sürecinde olan Devlet Bahçeli, o tarihten bu yana kameralar karşısına çıkmamış ve parti etkinliklerinde yer almamıştı.

HAFTALAR SONRA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Gündeme dair açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, gazetelere verdiği demeçler ve telefon görüşmeleriyle kamuoyuna aktaran Bahçeli, 4 Nisan'da kamera karşısına geçmişti.

Vefat yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, böylece uzun zaman sonra ilk kez kamera karşısına geçmiş oldu. Makam aracından inen Bahçeli, kabir ziyaretini gerçekleştirdi. Okunan duanın ardından aracına binip alandan uzaklaşan MHP lideri, muhabirlere demeç vermedi.

BAHÇELİ KONUŞMA YAPABİLİR

Mesaisine başlayan ancak kameralar karşısında uzun konuşmalar yapmayan Bahçeli'nin bugünse bir etkinliğe katılacağı öğrenildi. Bahçeli bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak, saat 14.30'da başlaması planlanan programda Bahçeli'nin de konuşma yapacağı tahmin ediliyor.