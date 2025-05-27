Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar karşısında konuştu! Mesajı oldukça netti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Ülkücü şehitleri anan Bahçeli, "Her şeyin vakti vardır ve o vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir" dedi.

Şubat ayında geçirdiği rahatsızlığın ardından bir süre mesaisine ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, nisan ayında yeniden kamera karşısında geçmişti.

Çalışmalarını gözlerden uzak sürdüren Bahçeli, bugünse Ülkücü Şehitleri Anma Günü programı kapsamında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Şehitlerimiz yaşadıkları çağın ve zamanın üstüne çıkmışlardır. Şehitlerimizin kahramanlığı nesillere aktarılacaktır. Çile ve zorluklara rağmen vazgeçmediler, alp ve erenliği ruhlarında cem ettiler.

Hiçbir şehidimiz, gazimiz günü birlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin takipçisi olmadı. Vatana millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Toprağımızda izi olmayanın, tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp maske takıp milliyetçi ülkücü hareketi suçlaması saygısızlıktır.

"VAKİT HIZLICA YAKLAŞMAKTA"

Her şeyin bir vakti vardı. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir. Türkiye Yüzyılı ile yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üzerindedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Çıkarların sevdalısı olan siyasi devşirmeler, ülkücü şuura elbette nüfuz edemez. Şehitlerimizin yeri gönüllerdedir. Hepsinin mücadelesi onurludur.

Sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle fitne yaymaları ademe mahkumdur. Siyasi devşirmeler, ülkücü şuura nüfuz edemez. Yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerin ederinden bahsedilemez.

Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlardır. Şehitlik yüce makamdır. Ülkücüler Ötüken'den atılan adıma Türk vatanında kucak açan, Söğüt'te aynen riayet eden soylu insanlardır. Ülkücü şehitler Türk milletinin iftihar cevheridir. Hayatlarını kaybeden tüm ülküdaşlarımı rahmetle anıyorum."