İmamoğlu'nun en yakınındaki isimler itirafçı oldu! Cem Küçük adli kaynaklardan kulisi paylaştı

Cezaevinde tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimler itirafçı oldu. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, adli kaynaklardan elde ettiği bilgileri TGRT Haber'de açıkladı. Küçük, Ertan Yıldız'ın itirafçı olduğunu, yakın zamanda firari Emrah Bağdatlı'nın da itirafçı olabileceğini söyledi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bir bir itirafçı oluyor.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında adli kaynaklardan elde ettiği bilgileri paylaştı. Küçük, "İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu. Bu davanın en önemli iki firari isminden Emrah Bağdatlı da bugün yarın itirafçı olabilir." dedi.

Cem Küçük şunları kaydetti:

İMAMOĞLU'NUN KASASI İTİRAFÇI OLDU

"İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız itirafçı oldu. Adli kaynaklardan doğruladım. Ertan Yıldız, İBB İştirak Şirketleri Başkanı. İmamoğlu'na en yakın isim. Fatih Keleş, Spor A.Ş'den, Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü, Murat Ongun Kültür ve Medya A.Ş.'de Basın Danışmanı, Adem Soytekin eski sıvacı, yeni şirketler kuran Medya A.Ş.'de de bulunan isim. Ertan Yıldız 2013-2014'ten beri İmamoğlu'nun en yakınındaki isim.

EMRAH BAĞDATLI DA İTİRAFÇI OLABİLİR

Bu davanın en önemli iki firari isimlerinden Emrah Bağdatlı da bugün-yarın itirafçı olabilir. Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre temas var. Yurt dışında baskıyı kaldıramadı, bugün yarın itirafçı olabilir. Ama kesin değil.

Oteldeki kamera kayıtları, MASAK kayıtlarında Ertan Yıldız hepsi geçer. Ertan Yıldız itirafçı olunca oteldeki kamera görüntüleriyle ilgili de önemli şeyler söylüyor.

İMAMOĞLU GİZLİ İŞ ORTAĞI İLE 150-200 MİLYON DOLAR KAZANMIŞ

Ertan Yıldız'ın verdiği iki isim hakkında önemli bilgi var. İlki Murat Gül İbrahimoğlu diye bir iş insanı. Şuan yurt dışında firari. İstanbul'da taş ocakları ve döküm sahalarında tüm işler onundur. Çekmeköy, Kağıthane ve Beylikdüzü'nde döküm alanları var. Buralarda döküm çok yapılır.

Ertan Yıldız ifadesinde, "2013 yılında Ekrem İmamoğlu ile tanıştım, en yakın çevresine kadar girdim ve birçok şirkette beraber çalıştık. Murat Gül İbrahimoğlu taş ocaklarının sahibidir. Onun gizli ortağı ise Ekrem İmamoğlu'dur. Bu işten 150-200 milyon dolar para kazandılar. Bu paranın yarısı Ekrem beyindir. İmamoğlu para istedi ama Murat Gül İbrahimoğlu vermedi. Daha sonra vermiş olabilir. Murat Bey Londra'ya kaçtı. Bir kısmını havale yaptı, bir kısmını elden götürdü." diyor. Murat Gül İbrahimoğlu hakkında arama kararı var.

İkincisi Harita Mühendisi Yakup Öner. Yakup Öner de İmamoğlu'na en yakın isimlerden. Ertan Yıldız, Yakup Öner ile yine birlikte iş yaptıklarını, ihale verdikleri kişilere fiyatları şişirerek, yüklü miktarda rüşvet aldıklarını söylüyor. Fatih Keleş aracılığı ile fen işleri, yol bakım firmaları üzerinden çok sayıda ihale ve rüşvet aldıklarını söylüyor.

İMAMOĞLU 7-8 AY ÖNCEDEN "DİNLENİYORUZ" DEMİŞ

Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına 7-8 ay öncesinden dinlendiğimizi ve dikkatli olmamızı gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bürokrasiden haberlerin uçtuğunu söylemişti.

BİR OTELDEN 20 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

Ertan Yıldız, Boğaziçi İmar'da görevli Elçin Karaoğlu'nun bir otel işinden 20 milyon dolar rüşvet aldığını da söylüyor. "