İmamoğlu da aralarında! İBB'de yolsuzluk soruşturmasında yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN DA ARALARINDA OLDUĞU 31 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.

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KALDIRILMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK

Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle şüphelilerin tutukluluk hallerinin kaldırılmasını gerektirir neden görülmediğini belirtti.

Üzerlerine yüklenen suçların vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın miktarı, mevcut delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirten hakimlik, şüphelilerin delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması ihtimalinin bulunması göz önünde bulunduğunu kaydederek bu aşamada tutuklama tedbirinin yerinde ve ölçülü olduğunu ifade etti.