Ekrem İmamoğlu ifade verdi! Bu kez kamu görevlisine hakaretle suçlanıyor

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürerken, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı.

İFADE VERMEYE BAŞLADI

İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun ifade verme işlemleri başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin tamamlandığı öğrendili.