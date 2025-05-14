İBB mağduru taksicilerden CHP İl Başkanlığı binası önünde eylem!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edildiklerini belirten 8+1 taksici esnafı, haklarını aramak için CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde düdüklü protesto gösterisi düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mağdur edildiklerini iddia eden 8+1 taksici esnafı, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binası önünde protesto düzenledi.

Taksileriyle birlikte CHP binasına gelen esnaf, burada oturma eylemi yaparak düdük çaldı ve haklarını talep etti. Taksici ailelerinin de katıldığı eylemin ardından bazı taksiciler parti binasına girerek partililer ve il başkan yardımcılarıyla görüştü. Görüşmede yetkililer, 8+1 taksici esnafının yaşadığı mağduriyetin haziran ayında yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınacağını belirtti. Bunun üzerine taksiciler dağıldı.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

8+1 sözcüsü Bünyamin Acar, "Madem mağduriyet varsa bu mağduriyetin çözümünü hakkını istemek bizim de hakkımız. İnsansak hakkımız. Daha fazla bunu ertelemeyin geciktirmeyin. Buradaki tek talebimiz 8 +1'lerin 4 + 1'e dönmesidir. Bin 38 nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde 717 aracın da dönmesini istiyoruz" diye konuştu.