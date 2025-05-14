Cem Küçük, Erdoğan'ın açıklamalarına işaret etti: "CHP'yi ve İmamoğlu'nu zor günler bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'deki konuşmasında karanlık organizasyonlara işaret etmişti. Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, büyük bir operasyonun geleceğini duyurdu. Küçük, "Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi zor günler bekliyor. İBB iştiraklerine, belediyelere, bürokratlara, iş dünyasına, medyaya ve cemaatlere büyük operasyon gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderilen İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaparak karanlık organizasyonlara dikkat çekmişti. Çarpık ilişkilerin, siyasi partilerden ve siyasetçilerin yanı sıra bürokrasiden iş dünyasına, medyadan cemaatlere ve hatta istihbaratlara kadar uzandığına vurgu yapan Erdoğan'ın sözlerine Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ışık tuttu.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Büyük bir operasyon geleceğini belirten Küçük, CHP'yi ve İmamoğlu'nu zor günler beklediğini söyledi.

KARANLIK ORGANİZSYON İSTANBUL İLE SINIRLI KALMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Cumhuriyet tarihinin eşi ve benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Karanlık organizasyon İstanbul ile sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumları, kişileri içine alan kolları farklı yerlere uzanan, uluslararası ayağı da olan ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor." dedi.

BÜYÜK BİR OPERASYON DALGASI GELECEK

Cem Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesaj önemli. MASAK raporlarına bakarak, korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk iddialarının olduğunu görüyoruz. İçeriyi biliyoruz ama uluslararası ayağı da olan ahtapotu merak ediyoruz. Erdoğan boşa konuşmaz. Uluslararası ayağı olan ve istihbarat kuruluşlarına kadar uzanan diyor. Herhalde yabancı istihbaratı kastediyor. Kimi cemaatlerden Süleymancıları kast ediyor, bu gizli bir şey değil. İmamoğlu'nun bu işi bazı bürokratlardan öğrendiği haberleri var. Erdoğan'ın sözlerinden önümüzdeki günlerde büyük operasyon dalgası geleceğini anlıyoruz. İBB'nin diğer iştiraklerine, Anadolu'da bazı belediyelere, bürokratlara, iş dünyasına, medyaya ve cemaatlere operasyon gelmesi kesin gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN YURT DIŞI TEMASLARI MERCEK ALTINDA

İmamoğlu'nun yurt dışı temaslarının savcılığın mercek altında olduğunu söyleyen Cem Küçük, "Bazı temaslar, para aktarmalar, Hollanda'dan tekne alacağım diyerek 10 milyon dolar yerine 50 milyon dolar gönderiliyor. Azad Barış'ın KCK'lı bazı üyeler ile Brüksel'de 7-8 defa görüştüğü iddiaları var. Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü iddiası da var." dedi.

CHP'Yİ VE İMAMOĞLU'NU ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Küçük, "Eğer bunların delilleri varsa ispatlıysa, Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi zor günler bekliyor. Erdoğan bugün konuşmasında 10 dakika bunları anlattı. Çok ilginç günler bekliyor bizi." diye konuştu.