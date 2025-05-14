Artık sahada da masada da güçlüyüz: Dünya Erdoğan'ı konuşuyor, Türkiye yıldız gibi parlıyor!

Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasinin kalbi haline gelerek küresel siyasetin merkezine yerleşti. İstanbul'da gerçekleştirilecek kritik zirveler, Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki güçlü rolünü bir kez daha pekiştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen aktif diplomasi trafiği, Türkiye'yi bölgesel krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir arabulucuya dönüştürdü.

Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasinin merkezi haline gelerek dünya gündemini belirlemeye başladı. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek kritik görüşmeler, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü bir kez daha dünya kamuoyunda ispatladı.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler ve NATO zirvesi, diplomatik hareketliliğin odak noktası oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen aktif diplomasi trafiği, Türkiye'yi bölgesel krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir arabulucu konumuna yükseltti.

KÜRESEL BARIŞIN ANAHTARI ANKARA: "TÜRKİYE OLMAZSA OLMAZDI"

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle barış arayışlarında önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Taraflar arasındaki müzakere masalarının kurulmasında etkin bir aracı olarak dikkat çeken Türkiye, süreç boyunca temaslarını kesintisiz şekilde sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da doğrudan müzakere masasına davet etti. Putin, "İstanbul'da yapılacak doğrudan görüşmeler barış için büyük bir fırsat olacak" dedi. Zelenskiy de bu davete cevap vererek Türkiye'ye geleceğini ve Putin'i orada bekleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da bu süreçte Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, "Erdoğan ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Savaşın sonlanması için İstanbul müzakereleri büyük bir umut" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan siyaset bilimci Hajo Funke, "Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul'dan daha uygun bir yer yok. Türkiye'nin dengeli tutumu, taraflar arasında güven sağlıyor" dedi. Geçmişte İstanbul'da sağlanan ateşkes mutabakatları, iki ülke arasındaki en somut ilerleme olarak kayda geçmişti.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA KARARI: ERDOĞAN'A DÜNYADAN ÖVGÜ

Türkiye'nin diplomatik başarısı sadece savaş bölgeleriyle sınırlı kalmadı. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı, dünya liderleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Son dönemde yaşananlar Erdoğan'ın güçlü liderliğini gösteriyor" dedi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise, "Bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

SURİYE KRİZİNDE TÜRKİYE'NİN ETKİLİ DİPLOMASİSİ

Türkiye, Suriye krizinin çözümü için yürüttüğü diplomatik çabalarla uluslararası arenada adını tarihe yazdırdı. Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetimin kurulması sürecinde de önemli bir arabulucu olarak sahneye çıktı.

YAPTIRIMLAR KALKTI! "ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunu gündeme getirdi. Görüşmenin ardından Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurdu.

Trump, "Suriye halkının refaha kavuşması için engelleri kaldıracağız. Orta Doğu'nun yeniden inşası için büyük bir fırsat var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ani yaptırım kaldırma kararı, Suriye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, yaptığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamayarak Türkiye, Katar ve ABD'ye teşekkür etti. Bakan al-Shar, "Bu karar, Suriye ekonomisi için bir umut ışığı oldu. Türkiye'nin arabuluculuk çabaları olmasaydı bu mümkün olmazdı" dedi.

Al-Shar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temaslarının sürece büyük katkı sağladığını vurguladı. "Tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne" ifadesini kullanan Bakan, Erdoğan'ın Orta Doğu barışı için gösterdiği çabalardan övgüyle bahsetti.

PEŞ PEŞE ZİRVE! 4 ÜLKE İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Son olarak, İran ile E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek nükleer müzakerelere İstanbul ev sahipliği yapacak. 16 Mayıs'ta düzenlenecek toplantıda, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konuları masaya yatırılacak.

NÜKLEER PROGRAM VE YAPTIRIMLAR MASADA

Tahran merkezli "Irannuances" haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da yapılacak olan görüşmelerde İran'ın nükleer faaliyetleri ve bu faaliyetler karşısında uygulanan yaptırımların kaldırılması ele alınacak. Görüşmeler, bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütülecek.

İlgili Haber Avrupa’nın güvenliği Antalya masasında! NATO dışişleri bakanları Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde toplanıyor

DÜNYA'NIN GÖZÜ KULAĞI TÜRKİYE'DE

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün Antalya’da başlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda, 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak. Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri Rutte ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri ilk olarak bugün akşam Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek sosyal etkinlikte bir araya gelecek.

SON 3 YILDA DÜNYA DİPLOMASİSİNE TÜRKİYE DAMGASI!

Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri kapsamında 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesi, uluslararası kamuoyunda damgasını vurmuştu.

İstanbul'da imzalanan anlaşma sayesinde, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini hafifletirken, dünya genelinde takdirle karşılanmıştı. Savaşın başından bu yana tarafları masaya oturtabilen tek ülke olarak dikkat çeken Türkiye, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin görüşmelerde de ev sahipliği yaptı.

ESİR TAKASINDAKİ KRİTİK ROL

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında da önemli bir arabulucu oldu. 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilen esir takası, Türkiye'nin çabaları sayesinde hayata geçirildi. Ardından Ağustos 2024'te Türkiye, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini sağladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen bu geniş kapsamlı esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında yapılan en büyük rehine değişimi olarak tarihe geçti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİNDE TÜRKİYE'NİN BELİRLEYİCİ ROLÜ

Kafkasya'nın çözülemeyen sorunu Karabağ'daki Ermeni işgalinin son bulmasında, Türkiye'nin askeri ve diplomatik çabaları etkili oldu. Azerbaycan'ın 44 gün süren zaferinde, Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri ve diplomatik destekleri belirleyici rol oynadı. Türkiye'nin desteği, sadece askeri alanda değil, diplomasi masasında da Azerbaycan'ın elini güçlendirdi.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATININ DURDURULMASI GİRİŞİMİ

Türkiye, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan politikalarına karşı 52 ülke ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması talebinde bulunmuştu.

SOMALİLAND KRİZİNDE ÇÖZÜM ADIMLARI TÜRKİYE'DEN GELDİ

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinde de Türkiye arabuluculuk görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bir yıllık krizi çözmek için mutabakata vardı. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025'e kadar teknik müzakerelere başlamayı kabul etti.

SUDAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ANLAŞMAZLIĞINDA TÜRKİYE DEVREDE

Türkiye, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlığın çözümü için arabuluculuk teklifinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin devreye girebileceğini belirtti. Erdoğan, Sudan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve dış müdahalelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

TÜRKİYE NEDEN KÜRESEL AKTÖR OLDU?

Türkiye, BM, AGİT ve İİT çerçevesinde oluşturduğu Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık yaparak, barış süreçlerinin merkezi olmaya karar vermişti 2010'da Finlandiya ile başlatılan "Barış için Arabuluculuk" girişimi, 62 üyeye ulaştı. İstanbul Arabuluculuk Konferansları ve Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin küresel arabuluculukta merkezi konumunu pekiştirdi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde oluşturulan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık yaparak, barış süreçlerinin merkezi olma yolunda atılımlarını sürdürüyor.